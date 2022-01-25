Ситуация вокруг Украины обостряется почти каждый день. Европейские политики очень озабочены возможным масштабным вторжением России в Украину, ведь это новая война на континенте и миллионы украинских беженцев, которых придется принимать странам Евросоюза.

Евросоюз и США продолжают угрожать России более жесткими санкциями в случае нападения, однако Москва не отступает. Ультиматум Кремля: неприятие Украины в НАТО и возвращение Альянса к границам 1997 года, когда его членами еще не были страны Балтии, Польша, Чехия и ряд других государств.

Большинство европейских партнеров Украины все же на нашей стороне, однако, преследование собственных интересов никто не отменял. Как, к примеру, Германия. Эта страна зависима от российского газа – почти 55% “голубого топлива” получает из РФ.

Факты ICTV поинтересовались, как немцы относятся к возможной эскалации военного конфликта в Украине и волне беженцев в случае более масштабной войны.

Для многих немцев Украина остается геополитической страной-глубинкой, которую они хотели бы игнорировать — Neue Zürcher Zeitung

Кай-Ахим Шенбах, вице-адмирал и главнокомандующий военно-морскими силами Германии, на днях ушел в отставку после своих заявлений об оккупированном Крыме. Если немецкое правительство дистанцируется от Шенбаха, то это абсолютно правдоподобно: вице-адмирал уж точно не выступал в Дели от имени Федеративной Республики.

И все же во многих немцах больше Шенбаха, чем хотелось бы западным союзникам Берлина, и прежде всего Украине: когда вице-адмирал говорит, что Запад должен проявлять больше уважения к президенту России Владимиру Путину, и что подготовку России к войне не нужно воспринимать слишком серьезно. К такому мнению склонны многие немцы — и не только люди с улицы, но и представители политического, военного или экономического истеблишмента.

Некоторые немцы часто плохо понимают страхи и нужды своих восточных соседей.

Здесь играют роль экономические интересы и наивный пацифизм, но также и сентиментальное прославление России, которое часто формируется памятью об исторической вине Германии. Тот факт, что не только русские, но и украинцы и белорусы пострадали во Второй мировой войне, часто упускается из виду, отмечает издание.

Даже спустя более чем три десятилетия после распада СССР Украина, Беларусь, страны Балтии и даже Польша в глазах многих немцев оставались геополитическими глубинками: странами, которые можно было бы с удовольствием проигнорировать.

Как бы ни раздражало это немецкое настроение, не стоит быть слишком пессимистичными: в Германии много людей, понимающих Путина, но есть и противники: как показывает новый опрос, 47% немцев против поставок оборонительного вооружения Украине, но не менее 42% — за.

Мы не можем представить и не хотим волны беженцев из Украины — Die Presse

Граждане Украины имеют право на въезд в страны Евросоюза по безвизу.

Миграцию народов в Европу можно хорошо рассмотреть на примере Афганистана, когда после прихода к власти талибов десятки тысяч людей ринулись на Запад. Зачастую они просили и просят убежища там, где есть их общины: это прежде всего Германия, Швеция и Австрия.

Но есть и неизвестное. Например, неизвестно, произойдет ли широкомасштабное нападение России на Украину, и невозможно даже предположить, будет ли украинское население сопротивляться или бежать.

Во-первых, в рамках Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной граждане Украины пользуются безвизовым режимом для поездок на Запад. В отличие от мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе, украинцам не могут отказать на границе и разрешат въехать в Союз для подачи заявления о предоставлении убежища. Во-вторых, было бы странно и неправильно, если бы ЕС в качестве первой реакции на российское вторжение в Украину отменил бы безвизовый режим для украинцев.

И, в-третьих, организаторы европейской политики безопасности базируются не в Брюсселе, а в Москве и Вашингтоне. Здесь пишутся сценарии на ближайшие недели, месяцы и годы. И пока мы, европейцы, не захотим ничего в ней изменить, нам придется играть отведенные роли, пишет австрийское издание.

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США и европейцы апеллируют к России — телеканал Tagesschau

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал федеральное правительство занять четкую позицию в отношении России в украинском конфликте.

— Для предотвращения войны срочно необходима двойная стратегия в отношении России: диалог и надежное сдерживание. Ситуация в Украине и в Европе драматическая: на нашем пороге маячит реальная угроза войны, — сказал он.

В этой ситуации задачей Германии и федерального канцлера является четкое европейское позиционирование.

Он предупредил, существует риск того, что Россия снова вторгнется в Украину.

— Очень важно, чтобы мы, как международное сообщество, отреагировали довольно решительно и очень четко. Международное сообщество должно сохранять твердость, но в то же время держать все каналы открытыми, — подчеркнул Вольфганг Ишингер.

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Напомним, что 26 января состоится встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и России.

Источник: Neue Zürcher Zeitung, Die Presse, Tagesschau