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Встреча советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января

Юля Захарченко редактор ленты
Нормандський формат

Встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки, среди которых есть Украина, Франция, Германия и Россия, запланирована на 26 января.

Информацию об этом подтвердили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советница по коммуникациям главы ОП Дарья Заривная в комментарии украинским СМИ.

– Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января, – рассказал Ермак.

Пресс-секретарь руководителя Офиса президента отметила, если встреча будет планироваться в очном формате, тогда она состоится в Париже. На очные переговоры поедет и Андрей Ермак, добавила она.

– Могу подтвердить, что 26 января состоится встреча политических советников лидеров Нормандского формата, – отметила Заривная.

Пока точно не известно, где состоится встреча советников лидеров Нормандской четверки. Недавно состоялись отдельные встречи политических советников Германии и Франции с переговорщиками в Украине и Российской Федерации, направленными на разрешение конфликта на Донбассе.

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Источники: Укринформ, Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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