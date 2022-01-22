Встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки, среди которых есть Украина, Франция, Германия и Россия, запланирована на 26 января.

Информацию об этом подтвердили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советница по коммуникациям главы ОП Дарья Заривная в комментарии украинским СМИ.

– Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января, – рассказал Ермак.

Пресс-секретарь руководителя Офиса президента отметила, если встреча будет планироваться в очном формате, тогда она состоится в Париже. На очные переговоры поедет и Андрей Ермак, добавила она.

– Могу подтвердить, что 26 января состоится встреча политических советников лидеров Нормандского формата, – отметила Заривная.

Пока точно не известно, где состоится встреча советников лидеров Нормандской четверки. Недавно состоялись отдельные встречи политических советников Германии и Франции с переговорщиками в Украине и Российской Федерации, направленными на разрешение конфликта на Донбассе.