В случае, если Российская Федерация нападет на Украину, то полномасштабная война грозит и некоторым странам НАТО. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский во время брифинга с представителями иностранных СМИ.

– Гибридная война рождает гибридные угрозы. Угрозы Украине и другим соседям. Мы – не единственные соседи РФ с оккупированными территориями. И если будет полномасштабная война, то не только с Украиной и не только на украинской территории, – сказал Владимир Зеленский.

Он уточнил, что военные действия грозят границам некоторых стран НАТО – в частности тех из них, которые когда-то были частью Советского Союза.

– И вы уверены, что когда эти государства скажут, что у нас тут война с серьезным государством, – вы уверены, что их будут защищать? Вы уверены, что за них будут умирать люди? – заявил президент.

Ранее в России заявили, что возможность войны с Украиной там считают “неприемлемой”.

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал четыре основных направления для сдерживания России на фоне угрозы вторжения.