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Зеленський попередив про загрозу для країн НАТО у разі нападу РФ на Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
володимир зеленський

Якщо Російська Федерація нападе на Україну, то повномасштабна війна загрожує і деяким країнам НАТО. Про це попередив президент Володимир Зеленський під час брифінгу із представниками іноземних ЗМІ.

– Гібридна війна породжує гібридні погрози. Загрози Україні та іншим сусідам. Ми – не єдині сусіди РФ із окупованими територіями. І якщо буде повномасштабна війна, то не лише з Україною та не лише на українській території, – сказав Володимир Зеленський.

Він уточнив, що військові дії загрожують кордонам деяких країн НАТО, зокрема тим, які колись були частиною Радянського Союзу.

– І ви впевнені, що коли ці держави скажуть, що у нас тут війна із серйозною державою, – ви впевнені, що їх захищатимуть? Ви впевнені, що за них помиратимуть люди? – заявив президент.

Раніше в Росії заявили, що можливість війни з Україною там вважають “неприйнятною”.

Тим часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав чотири основні напрями для стримування Росії на тлі загрози вторгнення.

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Фото: Офіс президента

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