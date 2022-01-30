Отключение РФ от системы SWIFT в случае нападения на Украину – на этапе острых дебатов – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на данный момент вопрос отключения Российской Федерации от международной межбанковской системы SWIFT в случае новой агрессии на нашей границе находится на этапе острых дебатов.

Как уточнил Кулеба в своей колонке, такие санкции в отношении РФ применить следует.

Он добавил, что раньше такие меры даже не обсуждались среди перечня санкций, но сейчас ситуация изменилась.

– За эти недели и месяцы проведены сотни переговоров для воплощения этого пакета. Результаты все видят. Количество самолетов с “аргументами” на усиление ВСУ от наших союзников. Согласование между США, Британией, Канадой и ЕС ключевых параметров санкционного пакета. Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом продолжаются острые дебаты, – подчеркнул министр.

Он сообщил, что, по мнению Киева, здесь “не о чем дискутировать”.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало план санкций США против РФ на случай дальнейшего вторжения в Украину.

По данным журналистов, он включает несколько крупнейших банков РФ, санкции по госдолгу России, а также экспортный контроль ключевых секторов.

В то же время санкции по экспорту нефти и газа или отключения РФ от SWIFT пока что не предусматриваются.

В WSJ отметили, что окончательное решение по возможным санкциям еще не принято.