Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

В зоне ООС ранили украинского военного

Татьяна Забожко редактор ленты
Військовий

В течение суток 30 января российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Сейчас воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Как сообщают в штабе ООС, в направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пищевика российские наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

По состоянию на 07.00 31 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка