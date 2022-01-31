В течение суток 30 января российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Сейчас воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Как сообщают в штабе ООС, в направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пищевика российские наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

По состоянию на 07.00 31 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.