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Факти / Україна

У зоні ООС поранили українського військового

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Військовий

Упродовж доби 30 січня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Нині воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Як повідомляють у штабі ООС, у напрямку Станиці Луганської противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Пищевика російські найманці обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.

Станом на 07.00 31 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Фото: Dreamstime

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