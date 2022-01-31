Упродовж доби 30 січня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Нині воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Як повідомляють у штабі ООС, у напрямку Станиці Луганської противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Пищевика російські найманці обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.

Станом на 07.00 31 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.