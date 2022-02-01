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Щойно нога солдата РФ ступить на українську землю: Джонсон про активацію санкцій

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив, що санкції проти Росії будуть активовані в той самий момент, як нога солдата Російської Федерації наважиться ступити на землю України. 

– Ми спільно з нашими союзниками готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину, як нога російського солдата наважиться перетнути кордон України і ступити на українську землю. Ми це робимо не для того, щоб продемонструвати ворожість до Росії, а для того, щоб продемонструвати свою відданість свободі, демократії та суверенітету України перед лицем агресії, – сказав Джонсон під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 1 лютого.

Він розповів, що провів бесіди з керівниками США, Франції, Німеччини, Італії, генсеком НАТО і вони всі “єдині в оцінці підтримки права України на самовизначення”.

– Народ України має право самому вирішувати, як йому правити у власній державі і до якої організації приєднуватись. Будучи другом та партнером України, Британія завжди підтримуватиме здійснення цього права, – повідомив британський прем’єр-міністр.

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Фото: Depositphotos

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