Пять стран – США, Британия, Канада, Швеция и Швейцария, – вложили в Фонд партнерства за сильную Украину £35 млн (более 1,3 млрд гривен) и таким образом запустили его работу.

– Это то, что нам сегодня очень важно, – публичная поддержка и доверие как партнеров друг к другу. Мы понимаем, насколько важно и, главное, своевременно именно здесь, именно сейчас начинать такие проекты. Это важно для наших людей на востоке и юге нашей страны, это важно для всех украинцев – знать и верить, что мы не одни, мы стоим бок о бок, – заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 2 февраля.

По ее словам, этот фонд на старте владеет £35 млн. Их направят на помощь людям, которые нуждаются в поддержке, а также для нужд государства и международного сообщества.

– От себя я как вице-премьер-министр могу пообещать: каждый фунт, вся вложенная энергия и мотивация будут использованы эффективно, мы сделаем все, чтобы наши усилия имели свой результат уже в этом году, – сказала Верещук.

Комментируя запуск фонда, посол Британии в Украине Мелинда Симмонс сказала, что правительство Украины совместно с партнерами хочет поддержать людей, которые пострадали от агрессии РФ на востоке нашей страны.

Она уточнила, что Британия в течение трех лет внесет взнос в размере £11,5 млн.

Тем временем министр иностранного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранц сказала, что фонд Партнерство за сильную Украину внесет свой вклад в усиление Украины перед лицом агрессии.

– Я надеюсь, что этот фонд восполнит пробел в поддержке Украины, и мы сможем реагировать быстро, гибко на нужды, которые будут появляться у украинцев в таких тяжелых обстоятельствах, вызванных российской агрессией против Украины, – сказала Эрнкранц.

В то же время временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что Штаты через USAID собираются увеличить свой вклад в фонд с $5 млн до $10 млн.

– Мое правительство непоколебимо поддерживает сильную, успешную Украину, в рамках которой существует безопасность. Этот проект обеспечивает важный путь к этой цели. Вы имеете полную поддержку моего правительства, мою и всей команды посольства США в Киеве, чтобы претворить это в жизнь, – уточнила Квин.

Канада, в свою очередь, предоставляет в фонд от 10 до 15 млн канадских долларов. Посол этой страны Лариса Галадза подчеркнула, что деньги выделяют на сдерживание эскалации.

Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд заявил, что опасность конфликта – существует, а также напомнил о российской оккупации и гибридной войне, которая влияет на украинцев.

– Наше партнерство направлено преимущественно на эту реальность через предоставление украинцам в наиболее пораженных регионах средств для консолидации своей общины и построения будущего, базирующегося на ценностях свободы и демократии – ценностях, которые должны превалировать по всей Украине в пределах ее международно признанных границ. Безопасность и стабильность Украины – это наша безопасность и стабильность, – резюмировал Вильд.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя запуск фонда, подчеркнул его важность для страны.

– Это ценный вклад в стабильность Украины в отношении дестабилизирующих действий России, – написал он на своей странице в Twitter.