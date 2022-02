Пять стран – США, Британия, Канада, Швеция и Швейцария, – вложили в Фонд партнерства за сильную Украину £35 млн (более 1,3 млрд гривен) и таким образом запустили его работу.

По ее словам, этот фонд на старте владеет £35 млн. Их направят на помощь людям, которые нуждаются в поддержке, а также для нужд государства и международного сообщества.

Комментируя запуск фонда, посол Британии в Украине Мелинда Симмонс сказала, что правительство Украины совместно с партнерами хочет поддержать людей, которые пострадали от агрессии РФ на востоке нашей страны.

Она уточнила, что Британия в течение трех лет внесет взнос в размере £11,5 млн.

Тем временем министр иностранного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранц сказала, что фонд Партнерство за сильную Украину внесет свой вклад в усиление Украины перед лицом агрессии.

В то же время временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, что Штаты через USAID собираются увеличить свой вклад в фонд с $5 млн до $10 млн.

Канада, в свою очередь, предоставляет в фонд от 10 до 15 млн канадских долларов. Посол этой страны Лариса Галадза подчеркнула, что деньги выделяют на сдерживание эскалации.

Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд заявил, что опасность конфликта – существует, а также напомнил о российской оккупации и гибридной войне, которая влияет на украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя запуск фонда, подчеркнул его важность для страны.

Ukraine and Sweden have always been and remain reliable friends and partners. Deeply grateful for Sweden’s decision to contribute over $5 mln to Partnership Fund for Resilient Ukraine. This is a valuable contribution to Ukraine’s stability vis-a-vis destabilizing Russian actions. https://t.co/vB3dqcD2nz

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2022