Бряцание оружием у украинских границ и угрозы Путина повлекли за собой серьезную панику. Потому что деэскалации или тишины, которую любят деньги, пока на горизонте не видно.

Здесь как с домино

Угроза вторжения не только испугала инвесторов в Украине, но и пошатнула стоимость акций на мировых фондовых рынках. Но большой удар получил и сам рубль, и российские миллиардеры, которые уже потеряли почти $30 млрд.

Украинцы традиционно увидели потери – на ценниках и цифрах в обменниках. На этой неделе “зеленый” ежедневно устанавливал новые рекорды. И ближе к выходным превзошел отметку 29 грн за $1. Гривна обвалилась до семилетнего минимума.

До 40 точно не дойдет, уверяют в Национальном банке. Потому что экономических причин для обвала гривны нет. В поддержку национальной валюты уже потратили $1,5 млрд из государственных резервов. И этой подушки безопасности, говорят, Украине хватит надолго.

Из-за военной угрозы Украине отныне не спешат давать деньги взаймы. Поэтому, возможно, практику отдавать старые долги за новые ссуды правительству придется пересмотреть.

Евросоюз уже пообещал Украине 1 млрд 200 тыс. евро помощи. Это может выровнять ситуацию и слегка потушить экономический пожар.

– Полностью не решает проблему, но очень помогает. Нам нужно финансировать дефицит бюджета, нам нужно погашать старые долговые обязательства, чтобы не оказаться в дефолте.

Однако ситуацию в экономике расшатывают и цены на топливо. Они тоже быстро пошли вверх. Подорожал и бензин, и дизель. И это тоже отголоски заявлений о возможном вторжении. Министерство экономики повысило предельные цены на топливо.

Следовательно, максимальная стоимость популярного 95-го не должна превышать 34 грн 25 коп. за литр. Дизель должен стоить не дороже 33 грн и 84 коп. И некоторые заправки этот максимум на ценники уже установили.

Но на панике, говорят эксперты, можно заработать.

– Сейчас многие украинцы пользуются паникой на внешних рынках и покупают еврооблигации, которые продают инвесторы.

А вот сбережения трогать не рекомендуют. Если вы уже приближены к панике, просто соберите тревожный чемоданчик – это вас успокоит.

Какова будет экономическая ситуация, многое зависит от действий России. Однако украинские проблемы в экономике прямо отражают такие же проблемы и в российской. Вопрос лишь в том, что перевесит: здравый смысл или имперские амбиции.

Какими будут ценники на заправках или в магазинах, или же цифры в обменниках – зависит не только от политического напряжения, но и от нас с вами. Если не провоцировать ажиотаж, возможно, и экономические всплески удастся немного обуздать.

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