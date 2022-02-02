Бряцання зброєю біля українських кордонів і погрози Путіна спричинили серйозну паніку. Бо деескалації або ж тиші, яку люблять гроші, поки на обрії не видно.

Тут як із доміно

Загроза вторгнення не лише налякала інвесторів в Україні, але й похитнула вартість акцій на світових фондових ринках. Та неабиякий удар отримав і сам рубль, і російські мільярдери, які вже втратили майже $30 млрд.

Українці традиційно побачили втрати – на цінниках і цифрах в обмінниках. Цього тижня “зелений” щодня встановлював нові рекорди. І ближче до вихідних перевершив позначку 29 грн за $1. Гривня обвалилася до семирічного мінімуму.

До 40 точно не дійде, запевняють у Національному банку. Бо економічних причин для обвалу гривні немає. На підтримку національної валюти вже витратили $1,5 млрд із державних резервів. І цієї подушки безпеки, переконують, Україні вистачить надовго.

Через військову загрозу Україні відтепер не поспішають давати гроші у борг. Тому, можливо, практику віддавати старі борги за нові позики уряду доведеться переглянути.

Євросоюз уже пообіцяв Україні 1 млрд 200 тис. євро допомоги. Це може вирівняти ситуацію і трохи загасити економічну пожежу.

– Повністю не вирішує проблему, але дуже допомагає. Нам треба фінансувати дефіцит бюджету, нам треба погашати старі боргові зобов’язання, щоб не опинитись в дефолті.

Та водночас ситуацію в економіці розхитують і ціни на паливо. Вони теж стрімко пішли вгору. Здорожчав і бензин, і дизель. І це теж відголоски заяв про можливе вторгнення. Міністерство економіки підвищило граничні ціни на паливо.

Відтак, максимальна вартість популярного 95-го не має перевищувати 34 грн 25 коп. за літр. Дизель повинен коштувати не дорожче 33 грн і 84 коп. І деякі заправки цей максимум на цінники вже встановили.

Але на паніці, кажуть експерти, можна заробити.

– Зараз багато українців користуються панікою на зовнішніх ринках і купують єврооблігації, які продають інвестори.

А от заощадження чіпати не радять. Якщо ви вже наближені до паніки, просто зберіть тривожний чемоданчик – це вас заспокоїть.

Якою далі буде економічна ситуація, чимало залежить від дій Росії. Та українські проблеми в економіці прямо віддзеркалюють такі ж проблеми і в російській. Питання лише в тому, що переважить: здоровий глузд чи імперські амбіції.

Якими будуть цінники на заправках чи в магазинах, або ж цифри в обмінниках – залежить не лише від політичної напруги, але й і від нас із вами. Якщо не провокуватимемо ажіотаж, можливо, і економічні сплески вдасться трохи приборкати.

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