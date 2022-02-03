Уряд Німеччини досі блокує можливість для України купувати зброю через агентство НАТО.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що Київ просив Берлін припинити блокування постачання зброї іншими країнами.

Йдеться, наприклад, про поставки Естонією гаубиць німецького виробництва. Естонський уряд звернувся до Берліна за дозволом поставити цю зброю Україні. Проте, за даними Резнікова, уряд Німеччини відмовилася надати дозвіл.

Крім того, Берлін досі блокує купівлю летальної зброї через спеціальне агентство НАТО.

– Як ви знаєте, уряд Німеччини продовжує блокувати придбання нами летальної зброї через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Це спеціальне агентство, на кшталт натівського Amazone, дає можливість прозоро та відкрито купувати ті чи інші засоби захисту чи ураження, – наголосив Резніков.

Прокоментував міністр й інформацію, що Німеччина передасть Україні п’ять тисяч військових шоломів. За словами Резнікова, Київ просив не лише про шоломи.

– Ми офіційно зверталися до всіх урядів країн, в тому числі НАТО та ЄС, із проханням надати нам озброєння, системи захисту. В тому числі шоломи та бронежилети. І стосовно уряду Німеччини, саме тільки шоломи ми не просили. Хоча наш аташе з військових питань, звісно, звертався письмово і з цього приводу до уряду Німеччини, – розповів очільник Міноборони.

Резніков уточнив, що попри заяву міністра оборони ФРН Крістіне Ламбрехт про надання Україні п’ять тисяч шоломів, Київ поки що не отримав офіційного листа щодо цього.

Водночас у посольстві Німеччини в Україні запевнили, що такий документ готується і має бути направлений.

Як відомо, уряд Німеччини відмовляється постачати зброю Україні. У Берліні пояснюють це тим, що не експортують озброєння в кризові регіони.

А наприкінці 2021 року в німецьких ЗМІ з’явилася інформація, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель блокувала поставки зброї Україні через НАТО. Йдеться, зокрема, про оборонне озброєння (протидронні рушниці та протиснайперські системи).