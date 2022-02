Борис Джонсон и Энтони Блинкен записали видеоролики в поддержку Украины

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и государственный секретарь США Энтони Блинкен разместили на своих страницах видеоролики в поддержку Украины.

На 40-секундной видеозаписи показаны представители стран-союзниц, а также приведены их цитаты в поддержку Украины с призывом к России о немедленной деэскалации.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022