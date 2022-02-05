Борис Джонсон и Энтони Блинкен записали видеоролики в поддержку Украины

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и государственный секретарь США Энтони Блинкен разместили на своих страницах видеоролики в поддержку Украины.

– США, как и союзники и партнеры, едины с Украиной. Мы призываем РФ к деэскалации и урегулированию ситуации дипломатическим путем. Украинская территориальная целостность и суверенитет страны должны быть защищены, – указал Блинкен в комментарии к своему ролику в Twitter.

На 40-секундной видеозаписи показаны представители стран-союзниц, а также приведены их цитаты в поддержку Украины с призывом к России о немедленной деэскалации.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

Тем временем в ролике Джонсона, который длится 1,3 минуты, премьер Британии рассказывает об угрозе масштабного нападения войск России на Украину.

Он также рассказывает о том, какие шаги правительство Великобритании сделало для сдерживания действий Кремля.

– Границам Украины угрожают около 125 000 российских военных. Существует вполне реальная перспектива скорого и внезапного нападения, вторжения на еще большую украинскую территорию, чем это произошло в 2014 году, – пояснил Борис Джонсон.

Он призвал Путина не совершить катастрофическую ошибку.

– Мы работаем совместно с друзьями и партнерами, чтобы обеспечить очень, очень мощный пакет экономических санкций, которые будут введены сразу, как только сапог первого российского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины, – заявил Борис Джонсон.

Он также выразил поддержку народу Украины, а также – украинской независимости и территориальной целостности.