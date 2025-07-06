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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Михалков в РФ предлагает налог на показ иностранного кино: что говорят в ЦПД

Міхалков-податок на кіно у РФ

В России хотят ввести платный «входной билет» для иностранного кино, сообщает Центр противодействия дезинформации.

В России вводят “входной билет” для иностранного кино

Союз кинематографистов РФ поддержал инициативу режиссера Никиты Михалкова, известного сторонника политики Кремля, о введении нового барьера для иностранного кино.

Речь идет об обязательной уплате 5 млн рублей (более $63 тыс.) только за рассмотрение заявки на прокат зарубежного фильма в России.

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Кроме этого, 10% доходов от показа иностранных лент планируют направлять на поддержку российского кино. Фактически, речь идет о введении “налога на кинопропаганду”, направленного на финансирование фильмов, выгодных государственной идеологии.

Подобные изменения имеют две ключевые цели — усложнить доступ иностранного контента в российские кинотеатры и перенаправить полученные средства на развитие контролируемого Кремлем кинопроизводства.

Условия становятся настолько невыгодными, что международные студии, вероятно, откажутся работать с рынком РФ.

Власти РФ продолжают курс на культурную изоляцию и контроль над информационным полем.

— Таким образом власти РФ осуществляют очередной шаг к информационной изоляции россиян и монополизации государством культурного пространства. Российский зритель вынужден будет потреблять преимущественно внутренний продукт — идеологически контролируемое государством пропагандистское кино, — отметили в ЦПИ.

Формально это подается как стимул для развития национального кинематографа, однако фактически является очередным инструментом цензуры.

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Фото: ЦПД

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