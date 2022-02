Борис Джонсон та Ентоні Блінкен записали відеоролики на підтримку України

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та державний секретар США Ентоні Блінкен розмістили на своїх сторінках відеоролики на підтримку України.

На 40-секундному відеозаписі показано представників країн-союзниць, а також наведено їх цитати на підтримку України із закликом до Росії про негайну деескалацію.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022