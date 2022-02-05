Борис Джонсон та Ентоні Блінкен записали відеоролики на підтримку України

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та державний секретар США Ентоні Блінкен розмістили на своїх сторінках відеоролики на підтримку України.

– США, як і союзники та партнери, єдині з Україною. Ми закликаємо РФ до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Українська територіальна цілісність та суверенітет країни мають бути захищені, – зазначив Блінкен у коментарі до свого ролика у Twitter.

На 40-секундному відеозаписі показано представників країн-союзниць, а також наведено їх цитати на підтримку України із закликом до Росії про негайну деескалацію.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

Тим часом, у ролику Джонсона, який триває 1,3 хвилини, прем’єр Британії розповідає про загрозу масштабного нападу військ Росії на Україну.

Він також розповідає, які кроки уряд Великобританії зробив для стримування дій Кремля.

– Кордонам України загрожують близько 125 тисяч російських військових. Існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, аніж це сталося у 2014 році, – пояснив Борис Джонсон.

Він закликав Путіна не допустити катастрофічної помилки.

– Ми працюємо спільно з друзями та партнерами, щоб забезпечити дуже потужний пакет економічних санкцій, які будуть введені відразу, як тільки чобіт першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України, – заявив Борис Джонсон.

Він також висловив підтримку народу України, а також – українській незалежності та територіальній цілісності.