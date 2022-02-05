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Борис Джонсон та Ентоні Блінкен записали відеоролики на підтримку України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Борис Джонсон та Ентоні Блінкен записали відеоролики на підтримку України

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та державний секретар США Ентоні Блінкен розмістили на своїх сторінках відеоролики на підтримку України.

– США, як і союзники та партнери, єдині з Україною. Ми закликаємо РФ до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Українська територіальна цілісність та суверенітет країни мають бути захищені, – зазначив Блінкен у коментарі до свого ролика у Twitter.

На 40-секундному відеозаписі показано представників країн-союзниць, а також наведено їх цитати на підтримку України із закликом до Росії про негайну деескалацію.

Тим часом, у ролику Джонсона, який триває 1,3 хвилини, прем’єр Британії розповідає про загрозу масштабного нападу військ Росії на Україну.

Він також розповідає, які кроки уряд Великобританії зробив для стримування дій Кремля.

– Кордонам України загрожують близько 125 тисяч російських військових. Існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, аніж це сталося у 2014 році, – пояснив Борис Джонсон.

Він закликав Путіна не допустити катастрофічної помилки.

– Ми працюємо спільно з друзями та партнерами, щоб забезпечити дуже потужний пакет економічних санкцій, які будуть введені відразу, як тільки чобіт першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України, – заявив Борис Джонсон.

Він також висловив підтримку народу України, а також – українській незалежності та територіальній цілісності.

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Фото: Getty Images

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