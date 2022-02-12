Угроза нападения РФ: Макрон провел переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным на фоне информации о возможном новом нападении России на Украину.

Что говорят в Елисейском дворце

Сообщается, что главы Франции и РФ продолжили обсуждение, начатое 7 февраля.

– Два президента обсудили пути продвижения выполнения Минских соглашений и продолжили обсуждение условий безопасности и стабильности в Европе. Оба они выразили желание продолжить диалог по этим двум пунктам, – говорится в сообщении.

Президент Франции передал Путину опасения ЕС по поводу российской угрозы по отношению к Украине.

– Он сказал президенту Путину, что искренний диалог несовместим с эскалацией, – говорится в заявлении.

Что говорят в Киеве

Согласно информации, опубликованной в официальном аккаунте украинского президента Владимира Зеленского в Twitter, главы государств продолжили диалог, начатый во время визита Макрона в Киев.

– Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в пределах Нормандской четверки, ТКГ. Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации, – сказано в заявлении президента.

Что говорят в Кремле

Кремль отмечает, что во время переговоров с Эммануэлем Макроном происходил “углубленный обмен мнениями” по поводу российских так называемых гарантий безопасности.

Также Москва утверждает, что обсуждались возможности по преодолению “тупика” в урегулировании конфликта на Донбассе.

По данным РФ, в ходе разговора Путин “снова обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы”.

А также – что он в очередной раз напомнил о якобы невыполнении Минских соглашений Украины, при “нежелании ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти” к этому.

Комментируя информацию о возможном новом вторжении РФ в Украину, Путин сказал, что эти данные Кремль считает “провокационными спекуляциями”.

Также там упоминается якобы “масштабная накачка Украины современными вооружениями”, что, по мнению Москвы, “создает предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков на Донбассе”.

– Условлено и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне, – сказано в заявлении Кремля.

По данным западных СМИ телефонные переговоры президентов Франции и РФ длились 1.40 часов.

Источники: Елисейский дворец, Владимир Зеленский, Кремль