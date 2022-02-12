Байден застеріг Путіна від нового нападу на Україну

Президент США Джо Байден провів переговори з російським президентом Володимиром Путіним щодо інформації про загрозу нового нападу Російської Федерації на Україну.

– Президент Байден провів розмову з президентом Володимиром Путіним, щоб дати йому чітко зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, США та інші союзники завдадуть Кремлю швидких і серйозних втрат, – йдеться у заяві, опублікованій на сторінці Байдена у Twitter.

Уточнюється, що Байден закликав Путіна одуматися – він запропонував главі Кремля піти на деескалацію та вдатися до дипломатії.

Тим часом у повідомленні на сайті Білого дому уточнюється, що президент Байден повторив, що подальше вторгнення Росії в Україну “викличе масові людські страждання та послабить авторитет Росії”.

– Президент Байден ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що хоча Сполучені Штати, як і раніше, готові займатися дипломатією при повній координації з нашими союзниками та партнерами, але ми однаково готові і до інших сценаріїв, – сказано в заяві.

Напередодні цих переговорів Путіну телефонував Еммануель Макрон, який також зателефонував президентові України Володимиру Зеленському. Про що говорили глави держав – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Джо Байден, Білий дім

Фото: Білий дім