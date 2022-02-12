Загроза нападу РФ: Макрон провів переговори із Зеленським та Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та головою РФ Володимиром Путіним на тлі інформації про можливий новий напад Росії на Україну.

Що кажуть у Єлисейському палаці

Повідомляється, що глави Франції та РФ продовжили обговорення, розпочате 7 лютого.

– Два президенти обговорили шляхи просування виконання Мінських угод та продовжили обговорення умов безпеки та стабільності в Європі. Обидва вони висловили бажання продовжити діалог за цими двома пунктами, – йдеться у повідомленні.

Президент Франції передав Путіну побоювання ЄС щодо російської загрози щодо України.

– Він сказав президенту Путіну, що щирий діалог несумісний із ескалацією, – йдеться у заяві.

Що кажуть у Києві

Згідно з інформацією, опублікованою в офіційному акаунті українського президента Володимира Зеленського у Twitter, глави держав продовжили діалог, розпочатий під час візиту Макрону до Києва.

– Подякував йому за візит до України. Говорили про ситуацію з безпекою та шляхи активізації мирного процесу в межах Нормандської четвірки, ТКГ. Обмінювалися думками щодо останніх міжнародних переговорів. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона до процесу деескалації, – сказано у заяві президента.

Що кажуть у Кремлі

Кремль зазначає, що під час переговорів із Еммануелем Макроном відбувався “поглиблений обмін думками” щодо російських так званих гарантій безпеки.

Також Москва стверджує, що обговорювалися можливості щодо подолання “глухого кута” у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

За даними РФ, у ході розмови Путін “знов звернув увагу на відсутність змістовної реакції США та НАТО на відомі російські ініціативи”.

А також – що він вкотре нагадав про нібито невиконання Мінських угод Україною, при “небажанні провідних західних країн підштовхнути київську владу” до цього.

Коментуючи інформацію про можливе нове вторгнення РФ в Україну, Путін сказав, що ці дані Кремль вважає “провокаційними спекуляціями”.

Також там згадується нібито “масштабне накачування України сучасними озброєннями”, що, на думку Москви, “створює передумови для можливих агресивних дій українських силовиків на Донбасі”.

– Домовлено й надалі тримати згадані питання у полі зору російсько-французького діалогу на найвищому рівні, – сказано у заяві Кремля.

За даними західних ЗМІ, телефонні переговори президентів Франції та РФ тривали 1.40 годин.

Джерела: Єлисейський палац, Володимир Зеленський, Кремль