Способны защитить Украину: в СБУ призвали сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям

В Службе безопасности заявили, что Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны, попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Граждан призывали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В ведомстве отметили, что СБУ в пределах своей компетенции постоянно анализирует разные сценарии развития событий, а также имеет четкий план действий на каждый из них.

— Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это, – говорится в сообщении.

По данным СБУ, мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство.

— СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов, добавили там.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме и готовы защищать Украину. Там отметили, что украинцам не нужно подвергаться провокациям, ведь “паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине”.

— Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что РФ может снова напасть на Украину в ближайшие дни. По его словам, единственным путем к деэскалации является дипломатия.

В конце прошлой недели ряд стран посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за российской угрозы. Позже стало известно, что США эвакуируют из Украины часть дипломатов и перестают предоставлять консульские услуги.

В то же время, в посольстве Франции Украины не советовали своим гражданам покинуть пределы Украины. Там только дали ряд рекомендаций.