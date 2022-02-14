Ні 16-го, ні 17-го: Данілов заявив про відсутність ознак повномасштабного наступу РФ

Станом на зараз немає ознак того, що Росія здійснить повномасштабний наступ на Україну вже в найближчі дні.

Про це заявив у коментарі журналістам секретар РНБО Олексій Данілов після закритої наради за участю народних депутатів.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони запевнив, що українська влада цілком усвідомлює, що сьогодні відбувається на території України, а також існуючі ризики.

– Але ситуація знаходиться абсолютно під контролем. Більш того, ми на сьогодні не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16-го, чи то 17-го числа. Ми цього не бачимо. Чи є загрози з боку РФ? Вони для нас є постійно до того часу, поки вони зазіхають на наші території, – наголосив Данілов.

Він запевнив, що українська армія та сектор безпеки й оборони готові до будь-яких викликів. При цьому Данілов додав, що небезпечними в цій ситуації є панічні настрої, оскільки цим може скористатися Росія.

– За всіма даними розвідки, які ми маємо на сьогодні, – як нашої розвідки, так і країн-партнерів, внутрішня дестабілізація на території нашої країни – це для них (Росії, – Ред.) ситуація номер один. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності для нашої країни сьогодні вони не можуть. Це неможливо, – зазначив секретар РНБО.

Водночас секретар РНБО не виключив можливості провокацій з боку РФ.

– Я говорю про повномасштабний наступ. Ще раз наголошую, ми його на сьогодні не бачимо. Чи можуть бути якісь безлади з боку РФ? Так, можуть. Ми до цього готові, ми розуміємо, – повідомив Данілов.

Як відомо, в західних ЗМІ останнім часом почали поширювати інформацію, що повномасштабний наступ російських військ на Україну може розпочатися вже в найближчі дні.

На цьому фоні деякі країни, наприклад США, вирішили евакуювати частину своїх дипломатів з України. Інші держави, такі як Канада та Австралія, тимчасово переносять діяльність своїх посольств із Києва до Львова.