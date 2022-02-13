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Вторжение России в Украину может начаться 15 февраля — израильские СМИ

Юля Захарченко редактор ленты
Вторжение России в Украину может начаться 15 февраля — израильские СМИ

Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан уехать из Украины, поскольку правительство США предупредило местных чиновников, что войска России могут начать нападение уже во вторник, 15 февраля.

По данным местных СМИ, премьер-министр Нафтали Беннетт хочет завершить эвакуацию израильтян из Украины как можно скорее — до начала боевых действий.

Местные авиакомпании предложили дополнительные рейсы для граждан Израиля, которые захотели уехать с территории Украины.

По оценкам МИД, в настоящее время в Украине находится 15 тыс. израильтян. По меньшей мере 4,5 тыс. среди них ответили на запрос о регистрации на сайте ведомства, чтобы с ними можно было связаться в случае вторжения России.

Тысячи людей уже подали запросы на эвакуацию в МИД Израиля, поскольку коммерческих рейсов становится меньше. Оператор авиакомпании Arkia объявил, что два дополнительных рейса вылетят из Украины 14 и 15 февраля.

Авиакомпания El Al Airlines организует два рейса в Киев и из Киева 14 февраля, а также продолжит следить за ситуацией и будет реагировать на запросы о дополнительных рейсах при необходимости.

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Источник: Haaretz

Фото: Depositphotos

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