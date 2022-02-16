Во вторник, 15 февраля, Госдума России официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину по поводу “признания” террористических псевдогосударственных образований “ДНР/ЛНР”.

Это постановление решили безотлагательно направить на утверждение хозяину Кремля.

Решение российской Госдумы жестко раскритиковали представители НАТО, Евросоюза, США, Германии и ряда других государств.

Факты ICTV поинтересовались у политологов, что может означать такой шаг Москвы и какие риски он несет для Украины.

Решение Госдумы РФ и реакция Киева

Госдума России поддержала проект постановления, инициированный КПРФ (Коммунистической партией Российской Федерации). Этот документ набрал 351 голос.

Он предусматривает немедленное обращение к президенту РФ с призывом признать псевдогосударственные образования, которые при поддержке Кремля существуют на оккупированных территориях украинского Донбасса.

Постановление российских депутатов не означает автоматического признания “Д/ЛНР”. Теперь решение за Владимиром Путиным.

Официальный Киев осудил намерения Москвы “признать Д/ЛНР”. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что такой шаг будет означать сознательный выход Москвы из Минских договоренностей.

– Позиция Украины остается неизменной: признание Россией так называемых “Л/ДНР” будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры, — подчеркнули в МИД.

В министерстве также отметили, что “признание” Москвой псевдогосударственных образований не будет иметь никаких правовых последствий.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) созывает срочное заседание из-за ситуации с возможным “признанием Д/ЛНР”.

Повышение ставок или план Б: как расценивать решение Госдумы

Как отметил в комментарии Фактам ICTV глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко, постановление Госдумы РФ может свидетельствовать о том, что Москва поднимает ставки.

По словам политолога, РФ избрала путь шантажа Запада и Украины, чтобы принудить Киев к выполнению Минских договоренностей на российских условиях.

– Пока что это означает, что Россия еще больше поднимает ставки… Но этот шантаж не сработает. И потому, к сожалению, увеличивается вероятность того, что Путин может признать “ДНР/ЛНР”, как ранее признали Южную Осетию и Абхазию, — считает Владимир Фесенко.

В то же время, политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV выразил мнение, что сейчас наблюдается реализация Москвой “плана Б”.

– План А предусматривал исключительно военный путь, то есть действительно полномасштабные или ограниченные военные действия для того, чтобы склонить Украину к уступкам. И даже не столько сам военный путь, сколько угрозы его применения. У РФ, вероятно, бытовало мнение, что Украина начнет сейчас интенсивно выполнять Минские договоренности, но в одностороннем порядке. Этот план провалился. И потому я думаю, что Россия готовится к реализации плана Б, – подчеркнул политолог.

Мусиенко объяснил, что российский “план Б” может состоять в том, что РФ действительно признает террористические формирования “Д/ЛНР”. После этого там проведут фейковые выборы, которые не признает цивилизованный мир.

Впоследствии, по мнению политолога, “власть” псевдообразований “Д/ЛНР” может обратиться к РФ или ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) с призывом ввести так называемый миротворческий контингент.

– Таким образом, Россия фактически зайдет на эти территории открыто, будет легитимизировано их присутствие. И я думаю, что они могут завести контингент – тысяч 15-20 военнослужащих, может быть, меньше. Это зависит от разных факторов. Угроза того, что там может произойти уже открытое противостояние с Россией, она будет, — считает Мусиенко.

Риски для Украины

По мнению Александра Мусиенко, посредством реализации “плана Б” (признания “Д/ЛНР”) Москва может попытаться решить три задачи:

1. После информационного напряжения и сообщений о возможном полномасштабном вторжении Кремль понимает, что нужно сделать “хоть что-то”: если не военные, то какие-то другие действия, чтобы продемонстрировать российскому обществу силу (что с РФ якобы считаются, Москва диктует свои условия).

2. Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри Украины, будет заниматься информационно-психологическим нагнетанием, “что официальный Киев отказывается от своих территорий и от оставшихся там людей”. В этой ситуации украинцам нужно сохранять бдительность и не поддаваться на провокации.

3. Россия через “признание Д/ЛНР” может попытаться заблокировать движение Украины в НАТО и Евросоюз (посредством манипуляции, что у нашего государства есть нерешенные “территориальные споры”).

Александр Мусиенко отметил, что сейчас идет борьба разных групп влияния вокруг Кремля: так называемой партии войны и группы, которая ищет другой выход из ситуации, чтобы “сохранить лицо”.

– Мне кажется, что сейчас решающее время… И если победит группа, выступающая за “признание Д/ЛНР”, значит это победила, как ни парадоксально, как раз не партия войны, а партия, стремящаяся к замораживанию этого конфликта, — объяснил он.

По мнению же политолога Владимира Фесенко, постановление Госдумы РФ может свидетельствовать о попытках Москвы усилить давление на Украину и Запад.

– В частности, “признавая ДНР/ЛНР”, Россия может требовать прямых переговоров и подписания прямых документов с “Д/ЛНР”, причем разными способами – от переговорно-дипломатического до военного… Со стороны РФ это может быть существенной, если не кардинальной, сменой тактики, отказом от требований в адрес Украины выполнять Минские соглашения в российском толковании. А суть – принудить нас к прямым переговорам и прямым соглашениям с “ДНР/ЛНР” – эта суть останется, — рассказал Фесенко.

Политолог также считает возможным сценарий, что в случае “признания Д/ЛНР” оккупированные Донецк и Луганск обратятся к России за военной помощью или за введением так называемых миротворцев (российских войск или контингента ОДКБ).

– И тогда возникнет дилемма уже для России, поскольку любое введение войск на территорию, которая согласно международному праву считается украинской, фактически будет нарушением украинской границы. Если РФ это сделает, тогда мы должны официально сказать, что произошла уже открытая оккупация этих территорий со стороны России. РФ сама себя признала стороной конфликта. Это, к сожалению, увеличивает риск прямого военного столкновения между нашими Вооруженными силами и российскими войсками. Но тогда Россия фактически легализует свою оккупацию этих территорий, – рассказал Владимир Фесенко.

Не исключает политолог и сценарий заморозки вооруженного конфликта на Донбассе.

Судьба Минских договоренностей

Как отметил в комментарии Фактам ICTV Владимир Фесенко, в случае “признания Д/ЛНР” политическая часть Минских договоренностей потеряет смысл.

– Там речь идет о реинтеграции ОРДЛО в состав Украины. Если Россия их признает как суверенные государства, а РФ является подписантом Минских соглашений, тогда политическую часть Минских договоренностей выполнить невозможно. И украинская сторона должна об этом обязательно заявить на всех уровнях и во всех формах, – рассказал политолог.

Фесенко уточнил, что в такой ситуации официальное заявление должны сделать и Верховная Рада, и представители Украины в Нормандском формате, а также в Трехсторонней контактной группе.

– Это можно сделать даже на опережение. Что если Россия признает “ДНР/ЛНР”, то это означает, что политическая часть Минских соглашений теряет смысл, и Россия фактически выходит из Минских договоренностей, — объяснил политолог.

В таком случае, по словам Фесенко, возникают предпосылки для пересмотра Минских договоренностей (как минимум их политической части). По мнению политолога, от той части этого документа, которая касается безопасности на Донбассе, отказываться не стоит, ведь нужно сохранять режим прекращения огня.

– Полный отказ от Минских договоренностей может означать, что тогда РФ будет настаивать, чтобы любые новые соглашения Украина подписывала только с так называемыми “Д/ЛНР”. Что для нас недопустимо. Поэтому пересмотр Минских соглашений может быть оптимальной стратегией в этой ситуации, — считает политолог.

Политический консультант Александр Мусиенко, в свою очередь, выразил мнение, что в случае признания Москвой “Д/ЛНР” Минские договоренности окончательно прекратят свое действие.

– Я думаю, что в таком случае действительно можно ставить крест на Минских договоренностях, – заявил он.

Каким должен быть ответ Запада

По словам Владимира Фесенко, если Россия пойдет на признание псевдообразований на Донбассе, Запад должен жестко выступить против этого.

Здесь должна четко сработать украинская сторона: требовать от западных партнеров признания того факта, что политическая часть Минских договоренностей потеряла правовой смысл.

А Александр Мусиенко считает, что Запад должен ввести дополнительные санкции против России.

– И второй вариант – чтобы мы внесли предложения, как мы видим дальнейшее политико-дипломатическое урегулирование, переговорный процесс и форматы. Чтобы Запад эти инициативы поддержал, — подытожил политолог.