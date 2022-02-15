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Факты / Украина / Политика

Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за возможного признания “ЛДНР” Россией

Илья Нежигай редактор ленты
Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за возможного признания “ЛДНР” Россией

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) созывает срочное заседание из-за возможного признания Россией террористических формирований “ЛНР” и “ДНР”.

Как заявили в украинской делегации в ТКГ, соответствующее обращение по поводу заседания уже было передано в ОБСЕ.

— В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых “ЛДНР”, делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ, — говорится в сообщении.

В ходе заседания украинская делегация ожидает получить официальную информацию от российской делегации по поводу их позиции и запланированных дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа РФ.

Ранее в Госдуме РФ одобрили постановление о “признании Д/ЛНР”.

В украинском МИДе в ответ на это заявили, что если президент России Владимир Путин поддержит так называемое признание террористических образований, это станет сознательным выходом Москвы из Минских договоренностей.

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Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе

Фото: Depositphotos

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