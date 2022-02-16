У вівторок, 15 лютого, Держдума Росії офіційно звернулася до президента РФ Володимира Путіна з приводу “визнання” терористичних псевдодержавних утворень “ДНР/ЛНР”.

Цю постанову вирішили невідкладно спрямувати на затвердження господарю Кремля.

Рішення російської Держдуми жорстко розкритикували представники НАТО, Євросоюзу, США, Німеччини та низки інших держав.

Факти ICTV поцікавилися у політологів, що може означати такий крок Москви та які ризики він несе для України.

Рішення Держдуми РФ та реакція Києва

Держдума Росії підтримала проєкт постанови, ініційований КПРФ (Комуністичною партією Російської Федерації). Цей документ набрав 351 голос.

Він передбачає негайне звернення до президента РФ із закликом щодо визнання псевдодержавних утворень, які за підтримки Кремля існують на окупованих територіях українського Донбасу.

Постанова російських депутатів не означає автоматичного визнання “Д/ЛНР”. Тепер рішення за Володимиром Путіним.

Офіційний Київ засудив наміри Москви “визнати Д/ЛНР”. У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що такий крок означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

– Позиція України залишається незмінною: визнання Росією так званих “Л/ДНР” означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери, – наголосили в МЗС.

У міністерстві також зазначили, що “визнання” Москвою псевдодержавних утворень не матиме жодних правових наслідків.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) скликає термінове засідання через ситуацію з можливим “визнанням Д/ЛНР”.

Підвищення ставок чи “план Б”: як розцінювати рішення Держдуми

Як зазначив у коментарі Фактам ICTV голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко, постанова Держдуми РФ може свідчити про те, що Москва піднімає ставки.

За словами політолога, РФ обрала шлях шантажу Заходу та України, щоб примусити Київ до виконання Мінських домовленостей на російських умовах.

– Поки що це означає, що Росія ще більше піднімає ставки… Але цей шантаж не спрацює. І тому, на жаль, збільшується вірогідність того, що Путін може визнати “ДНР/ ЛНР”, як раніше визнали Південну Осетію та Абхазію, – вважає Володимир Фесенко.

Водночас політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV висловив думку, що зараз спостерігається реалізація Москвою “плану Б”.

– План А передбачав виключно військовий шлях, тобто дійсно повномасштабні або обмежені воєнні дії для того, щоб схилити Україну до поступок. І навіть не сам воєнний шлях, скільки погрози його застосування. У РФ, ймовірно, була думка, що Україна почне зараз інтенсивно виконувати Мінські домовленості, але в односторонньому порядку. Цей план провалився. І тому я думаю, що Росія готується до реалізації плану Б, – наголосив політолог.

Мусієнко пояснив, що російський “план Б” може полягати в тому, що РФ дійсно визнає терористичні формування “Д/ЛНР”. Після цього там проведуть фейкові вибори, які не визнає цивілізований світ.

Згодом, на думку політолога, “влада” псевдоутворень “Д/ЛНР” може звернутися до РФ або ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) із закликом ввести так званий миротворчий контингент.

– Таким чином Росія фактично зайде на ці території відкрито, буде легітимізована їхня присутність. І я думаю, що вони можуть завести контингент – тисяч 15-20 військовослужбовців, можливо, менше. Це залежить від різних факторів. Загроза того, що там може відбутися вже відкрите протистояння безпосередньо з Росією, вона буде, – вважає Мусієнко.

Ризики для України

На думку Олександра Мусієнка, за допомогою реалізації “плану Б” (визнання “Д/ЛНР”) Москва може спробувати вирішити три завдання:

1. Після інформаційної напруги та повідомлень про можливе повномасштабне вторгнення Кремль розуміє, що потрібно зробити “хоч щось”: якщо не воєнні, то якісь інші дії, щоб продемонструвати російському суспільству силу (що з РФ начебто рахуються, Москва диктує свої умови).

2. Росія пробуватиме дестабілізувати ситуацію всередині України, займатиметься інформаційно-психологічним нагнітанням, “що мовляв офіційний Київ відмовляється від своїх територій і від людей, які залишилися там”. У цій ситуації українцям потрібно зберігати пильність та не піддаватися на провокації.

3. Росія через “визнання Д/ЛНР” може спробувати заблокувати рух України до НАТО та Євросоюзу (через маніпуляції, що в нашої держави є невирішені “територіальні суперечки”).

Олександр Мусієнко зазначив, що зараз відбувається боротьба різних груп впливу довкола Кремля: так званої партії війни й групи, яка шукає інший вихід із ситуацію, щоб “зберегти обличчя”.

– Мені здається, що зараз вирішальний час… І якщо переможе група, яка виступає за “визнання Д/ЛНР”, значить це перемогла, як не парадоксально, якраз не партія війни, а партія, яка прагне замороження цього конфлікту, – пояснив він.

На думку ж політолога Володимира Фесенка, постанова Держдуми РФ може свідчити про спроби Москви посилити тиск на Україну та Захід.

– Зокрема, “визнаючи ДНР/ЛНР”, Росія може вимагати прямих переговорів і підписання прямих документів з “Д/ЛНР”, причому в різний спосіб – від переговорно-дипломатичного до військового… З боку РФ це може бути суттєвою, якщо не кардинальною, зміною тактики, відмовою від вимог на адресу України виконувати Мінські угоди в російському тлумаченні. А суть – примусити нас до прямих переговорів і прямих угод з “ДНР/ЛНР” – ця суть залишиться, – розповів Фесенко.

Політолог також вважає можливим сценарій, що в разі “визнання Д/ЛНР” окуповані Донецьк і Луганськ звернуться до Росії за військовою допомогою або за введенням так званих миротворців (російських військ чи контингенту ОДКБ).

– І тоді виникне дилема вже для Росії, оскільки будь-яке введення військ на територію, яка, згідно з міжнародним правом вважається українською, фактично буде порушенням українського кордону. Якщо РФ це зробить, тоді ми мусимо офіційно сказати, що відбулася вже відкрита окупація цих територій з боку Росії. РФ себе сама визнала стороною конфлікту. Це, на жаль, збільшує ризики прямого військового зіткнення між нашими Збройними силами і російськими військами. Але тоді Росія фактично легалізує свою окупацію цих територій, – розповів Володимир Фесенко.

Не виключає політолог і сценарію замороження збройного конфлікту на Донбасі.

Доля Мінських домовленостей

Як наголосив у коментарі Фактам ICTV Володимир Фесенко, в разі “визнання Д/ЛНР” політична частина Мінських домовленостей втратить сенс.

– Там ідеться про реінтеграцію ОРДЛО в склад України. А якщо Росія їх визнає як суверенні держави, а РФ є підписантом Мінських угод, тоді політичну частину Мінських домовленостей виконати неможливо. І українська сторона має про це обов’язково заявити на всіх рівнях і в усіх формах, – розповів політолог.

Фесенко уточнив, що в такій ситуації офіційну заяву повинна зробити і Верховна Рада, і представники України в Нормандському форматі та в Тристоронній контактній групі.

– Це можна зробити навіть на випередження. Що якщо Росія визнає “ДНР/ЛНР”, то це означає, що політична частина Мінських угод втрачає сенс, і Росія фактично виходить із Мінських домовленостей, – пояснив політолог.

У такому випадку, за словами Фесенка, виникають передумови для перегляду Мінських домовленостей (як мінімум їх політичної частини). На думку політолога, від тієї частини цього документа, яка стосується безпеки на Донбасі, відмовлятися не варто, адже потрібно зберігати режим припинення вогню.

– Повна відмова від Мінських домовленостей може означати, що тоді РФ наполягатиме, щоб будь-які нові угоди Україна підписувала тільки з так званими “Д/ЛНР”. Що для нас неприпустимо. А тому перегляд Мінських угод може бути оптимальною стратегією в цій ситуації, – вважає політолог.

Політичний консультант Олександр Мусієнко, своєю чергою, висловив думку, що в разі визнання Москвою “Д/ЛНР” Мінські домовленості остаточно припинять свою дію.

– Я думаю, що в такому випадку дійсно можна ставити хрест на Мінських домовленостях, – заявив він.

Якою повинна бути відповідь Заходу

За словами Володимира Фесенка, якщо Росія піде на визнання псевдоутворень на Донбасі, Захід має жорстко виступити проти цього.

Тут має чітко спрацювати українська сторона: вимагати від західних партнерів визнання того факту, що політична частина Мінських домовленостей втратила правовий сенс.

А Олександр Мусієнко вважає, що Захід мав би ввести додаткові санкції проти Росії.

– І другий варіант – щоб ми внесли пропозиції, як ми бачимо подальше політико-дипломатичне врегулювання, переговорний процес і формати. Щоб Захід ці ініціативи підтримав, – підсумував політолог.