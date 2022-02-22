В течение 22 февраля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня.
14 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
– Противник привлек артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, – отметили во время брифинга в штабе Операции объединенных сил.
Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий врага нет.
– Агрессор продолжает размещать свои артиллерийские системы в границах населенных пунктов и провоцировать украинских защитников на ответный огонь. Подчеркиваем, что ВСУ не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага, – отметили в штабе ООС.
Кроме того, только в течение трех часов – с 09.00 до 12.00 22 февраля российско-оккупационные войска 14 раз обстреливали населенные пункты.
Под обстрел попали Счастье, Лобачево, Трехизбенка, Южное, Зайцевое, Новолуганское, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Верхнеторецкое, Гранитное.
– Во время обстрелов повреждены 14 жилых домов в Счастье, Гранитном и Трехизбенке, – сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Так, полностью разрушен жилой дом в Новогнатовке. Уничтожен пешеходный мост между Гранитным и Старомарьинкой, повреждены два авто в Трехизбенке.
Ранений и погибших среди гражданского населения не зафиксировано, но информация постоянно обновляется.
Источник: Штаб ООС