В течение 22 февраля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня.

14 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

– Противник привлек артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, – отметили во время брифинга в штабе Операции объединенных сил.

Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий врага нет.

– Агрессор продолжает размещать свои артиллерийские системы в границах населенных пунктов и провоцировать украинских защитников на ответный огонь. Подчеркиваем, что ВСУ не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага, – отметили в штабе ООС.

Кроме того, только в течение трех часов – с 09.00 до 12.00 22 февраля российско-оккупационные войска 14 раз обстреливали населенные пункты.

Под обстрел попали Счастье, Лобачево, Трехизбенка, Южное, Зайцевое, Новолуганское, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Верхнеторецкое, Гранитное.

– Во время обстрелов повреждены 14 жилых домов в Счастье, Гранитном и Трехизбенке, – сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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Так, полностью разрушен жилой дом в Новогнатовке. Уничтожен пешеходный мост между Гранитным и Старомарьинкой, повреждены два авто в Трехизбенке.

Ранений и погибших среди гражданского населения не зафиксировано, но информация постоянно обновляется.

Источник: Штаб ООС