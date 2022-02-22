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Факти / Україна

Бойовики зруйнували будинок та пішохідний міст на Донбасі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріли на Донбасі

Протягом 22 лютого збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню.

14 із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

– Противник залучив артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, – зазначили під час час брифінгу в штабі Операції об’єднаних сил.

Втрат серед військовослужбовців ООС внаслідок дій ворога немає.

– Агресор продовжує розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь. Наголошуємо, що ЗСУ не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та мирних мешканцях.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога, – наголосили в штабі ООС.

Крім того, лише впродовж трьох годин – із 09.00 до 12.00 22 лютого російсько-окупаційні війська 14 разів обстрілювали населені пункти.

Під обстріл потрапили Щастя, Лобачеве, Трьохізбенка, Південне, Зайцеве, Новолуганське, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Верхньоторецьке, Гранітне.

– Під час обстрілів пошкоджень зазнали 14 житлових будинків у Щасті, Гранітному та Трьохізбенці, – повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Так, повністю зруйновано житловий будинок у Новогнатівці. Знищено пішохідний міст між Гранітним та Старомар’їнкою, пошкоджено два авто в Трьохізбенці.

Поранень та загиблих серед цивільного населення не зафіксовано, але інформація постійно оновлюється.

Джерело: Штаб ООС

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