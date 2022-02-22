Бойовики зруйнували будинок та пішохідний міст на Донбасі

Протягом 22 лютого збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню.

14 із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

– Противник залучив артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, – зазначили під час час брифінгу в штабі Операції об’єднаних сил.

Втрат серед військовослужбовців ООС внаслідок дій ворога немає.

– Агресор продовжує розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь. Наголошуємо, що ЗСУ не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та мирних мешканцях. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога, – наголосили в штабі ООС.

Крім того, лише впродовж трьох годин – із 09.00 до 12.00 22 лютого російсько-окупаційні війська 14 разів обстрілювали населені пункти.

Під обстріл потрапили Щастя, Лобачеве, Трьохізбенка, Південне, Зайцеве, Новолуганське, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Верхньоторецьке, Гранітне.

– Під час обстрілів пошкоджень зазнали 14 житлових будинків у Щасті, Гранітному та Трьохізбенці, – повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

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Так, повністю зруйновано житловий будинок у Новогнатівці. Знищено пішохідний міст між Гранітним та Старомар’їнкою, пошкоджено два авто в Трьохізбенці.

Поранень та загиблих серед цивільного населення не зафіксовано, але інформація постійно оновлюється.

Джерело: Штаб ООС