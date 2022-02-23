Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Сайты Верховной Рады, МИД и Кабмина перестали открываться, подозревают DDoS-атаку

Анастасия Гевко редактор ленты
Сайты Верховной Рады, МИД и Кабмина перестали открываться, подозревают DDoS-атаку

В среду, 23 февраля, сайты Верховной Рады и Кабмина Украины перестали открываться. Это произошло приблизительно после 16.00.

Депутат Верховной Рады Дмитрий Соломчук написал у себя в соцсетях о том, что правительственный сайт подвергнут DDoS-атаке.

Позднее о том, что сейчас идет очередная кибератака на сайт Верховной Рады, Правительства и других структур написал у себя в соцсетях нардеп Алексей Гончаренко.

– Агрессор давит на нас психологически со всех сторон. Но сейчас самое важное – не поддаваться панике. Держим строй, украинцы, – сообщил он.

Читайте
Кибератака на сайты: Microsoft обнаружила вредоносный софт в системах госучреждений Украины

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка