Сайты Верховной Рады, МИД и Кабмина перестали открываться, подозревают DDoS-атаку

В среду, 23 февраля, сайты Верховной Рады и Кабмина Украины перестали открываться. Это произошло приблизительно после 16.00.

Депутат Верховной Рады Дмитрий Соломчук написал у себя в соцсетях о том, что правительственный сайт подвергнут DDoS-атаке.

Позднее о том, что сейчас идет очередная кибератака на сайт Верховной Рады, Правительства и других структур написал у себя в соцсетях нардеп Алексей Гончаренко.