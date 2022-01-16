Специалисты корпорации Microsoft обнаружили вредоносное программное обеспечение (ПО) в системах, принадлежащих ряду государственных учреждений и организаций Украины, тесно сотрудничающих с Кабинетом министров.
Как сообщается в блоге Microsoft, вредоносный софт (программное обеспечение) впервые был зафиксирован в Украине 13 января 2022 года.
– Вредоносное ПО маскируется под программу-вымогатель, но при активации злоумышленником зараженная компьютерная система становится неработоспособной, — отмечается в сообщении.
Как уточнили в Центре анализа угроз Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC), вредоносное ПО выглядит как вирус-вымогатель, однако не имеет механизма взыскания выкупа. Это программное обеспечение предназначено для того, чтобы нарушить работу систем, подвергшихся атакам, и вывести их из строя, а не для требования выкупа.
В настоящее время специалисты Microsoft обнаружили это программное обеспечение в десятках пораженных систем, охватывающих несколько государственных, некоммерческих организаций в Украине, а также организаций, занимающихся информационными технологиями.
В то же время в корпорации подчеркивают, что это количество может возрасти при дальнейшем расследовании.
– Среди организаций, пострадавших от этого вредоносного ПО, есть государственные учреждения, обеспечивающие критически важные функции исполнительной власти или реагирование на чрезвычайные ситуации, а также IТ-фирма, управляющая веб-сайтами клиентов из государственного и частного секторов, включая государственные учреждения, веб-сайты которых были недавно повреждены… Возможно, этим вредоносным программным обеспечением были поражены больше организаций, их количество может возрасти, — рассказали в Microsoft.
В корпорации пока не установили связь кибератаки с какими-либо известными субъектами угрозы, за которыми наблюдает Microsoft.
В то же время в корпорации подчеркнули, что такие деструктивные действия представляют повышенный риск для любого государственного учреждения, некоммерческой организации или предприятия, что расположены или имеют системы в Украине.
В связи с этим Microsoft рекомендует всем учреждениям и организациям, пострадавшим из-за атаки, немедленно провести расследование и обеспечить защиту своих систем.
Об инциденте были поставлены в известность государственные учреждения в США и других странах.
Между тем, специалисты Microsoft продолжают сотрудничать со специалистами по кибербезопасности, чтобы определить источник происхождения вредоносного ПО, а также цели хакеров.
Кибератака на сайты в Украине: что известно
Масштабная кибератака на правительственные сайты в Украине произошла в ночь на 14 января. Атака была направлена также против сервиса Дія.
В общей сложности пострадали около 70 сайтов украинских государственных органов.
В то же время в Госслужбе специальной связи заверили, что злоумышленники не смогли изменить контент ресурсов. Также не произошло утечки персональных данных украинцев.
Расследованием хакерской атаки занимаются Служба безопасности Украины, Госспецсвязи и киберполиция.
Как подчеркнули в Министерстве цифровой трансформации, сегодня все доказательства свидетельствуют о том, что за атакой стоит Россия.
А по информации СМИ, для осуществления кибератаки была использована частная IT-компания, разрабатывавшая веб-страницы украинских правительственных сайтов.
Источник: Microsoft, Microsoft Threat Intelligence Center