США вводят санкции против Северного потока-2

В среду, 23 февраля, президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора Северного потока-2 – Nord Stream 2 AG.

– Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги – еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию, – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома 23 февраля.