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Факты / Мир

США вводят санкции против Северного потока-2

Анастасия Гевко редактор ленты
Північний потік-2

В среду, 23 февраля, президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора Северного потока-2 – Nord Stream 2 AG.

– Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги – еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию, – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома 23 февраля.

Президент США подчеркнул, что своими действиями Путин дал миру “непреодолимый стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии”. 

– Я хочу поблагодарить канцлера Шольца за его тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия, – сообщил Байден.

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Фото: Depositphotos

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