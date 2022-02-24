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Факты / Украина

Танков РФ в Харькове нет – журналистка Фактов ICTV

Татьяна Забожко редактор ленты Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV
харків

Официального подтверждения информации, что якобы в Харькове видят танки РФ нет.

Об этом во время прямого включения сообщила корреспондентка Фактов ICTV Татьяна Доцяк.

Городской общественный транспорт, в том числе и метро, в Харькове работает. Школы и садики закрыты.

– В облгосадминистрации сообщили, что информации о повреждении гражданских объектов сейчас нет. Людей просят собрать необходимые вещи и идти в свое ближайшее укрытие, когда услышат сирены, – добавила журналистка Фактов ICTV.

По ее словам, сирены уже были слышны в нескольких районах города, а звуки взрывов начали раздаваться около 05.00.

– Потом через несколько минут все прекратилось, был перерыв на час-полтора, – добавила она.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об открытии всех укрытий и бомбоубежищ (в жилых домах, на объектах инфраструктуры).

– В случае обострения ситуации можете воспользоваться ими. Я еще раз обращаюсь к харьковчанам с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие. Обо всех изменениях оперативной обстановки немедленно буду информировать вас, – пообещал городской голова Харькова.

Фото: Depositphotos

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