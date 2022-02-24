Танків РФ у Харкові немає – журналістка Фактів ICTV

Офіційного підтвердження інформації, що начебто в Харкові бачать танки РФ немає.

Про це під час прямого включення повідомила кореспондентка Фактів ICTV Тетяна Доцяк.

Міський громадський транспорт, зокрема й метро, в Харкові працює. Школи та садочки закриті.

– В облдержадміністрації повідомили, що інформації про пошкодження цивільних об’єктів нині немає. Людей просять зібрати необхідні речі та йти в своє найближче укриття, коли почують сирени, – додала журналістка Фактів ICTV.

За її словами, сирени вже було чутно в кількох районах міста, а звуки вибухів почали лунати близько 05.00.

– Потім за кілька хвилин все припинилося, була перерва на годину-півтори, – додала вона.

Міський голова Харкова Ігор Терехов сповістив про відкриття всіх укриттів та бомбосховищ (у житлових будинках, на об’єктах інфраструктури).