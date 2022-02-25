С утра в Мелитополе Запорожской области идут активные уличные бои. Российские оккупанты демонстрируют намерения захватить или разрушить административные здания города. Все бомбоубежища города открыты.

Об этом рассказал глава Мелитопольской РГА Игорь Судаков в Facebook.

— Очень напряженное утро для нашего города. Враг пытается захватить или разрушить административные здания и их силовые структуры. Вы в своих домах слышите выстрелы и взрывы – идут уличные бои, – говорится в сообщении.

При этом он указал, что для жителей города открыты все бомбоубежища и простые укрытия.

— Пока нам нужна ваша поддержка – не размещайте информацию о передвижении украинских вооруженных сил или территориальной обороны в социальные сети, сохраняйте спокойствие. Доверяйте только проверенным каналам информации и берегите себя, – призвал мэр Мелитополя.

Эту информацию подтвердило Министерство обороны, отметив, что на юге противник вышел на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка, чтобы удержать дамбу Северо-крымского канала для обеспечения водой временно оккупированного Крыма.

Источник: Игорь Судаков