З ранку в Мелітополі Запорізької області йдуть активні вуличні бої. Російські окупанти демонструють наміри захопити або зруйнувати адміністративні будівлі міста. Всі бомбосховища міста відкриті.

Про це розповів голова Мелітопольської РДА Ігор Судаков у Facebook.

– Дуже напружений ранок для нашого міста. Ворог намагається захопити або зруйнувати адміністративні будівлі та їхні силові структури. Ви в своїх будинках чуєте постріли і вибухи – йдуть вуличні бої, – йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що для жителів міста відкриті всі бомбосховища і прості укриття.

– Поки нам потрібна ваша підтримка – не розміщуйте інформацію про пересування українських Збройних сил або територіальної оборони в соціальні мережі, зберігайте спокій. Довіряйте тільки перевіреним каналам інформації і бережіть себе, – закликав мер Мелітополя.

Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони України, зауваживши, що на півдні противник вийшов на рубіж Херсон, Нова Каховка, Каховка, щоб утримати дамбу Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Ігор Судаков