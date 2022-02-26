Подрыв не допустим: Укргидроэнерго укрепило Киевскую ГЭС

Киевская гидроэлектростанция будет защищена от внезапного подрыва дамбы. Продолжаются работы по возможному поднятию затворов водосливной дамбы и при необходимости воду постепенно спустят Киевского водохранилища.

Об этом вечером 26 февраля сообщили в Укргидроэнерго.

— Персонал станции на месте и не допустит внезапного подрыва дамбы. Соответственно, никаких подтоплений Киева не будет. Просим сохранять спокойствие и не подвергаться информационным атакам врага, — говорится в сообщении.

Кроме этого, персонал турбинного цеха Киевской гидроэлектростанции установил сверагрегатную крышку гидроагрегата №9. Это поможет выстоять в борьбе с российским агрессором.