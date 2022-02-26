Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Подрыв не допустим: Укргидроэнерго укрепило Киевскую ГЭС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Подрыв не допустим: Укргидроэнерго укрепило Киевскую ГЭС

Киевская гидроэлектростанция будет защищена от внезапного подрыва дамбы. Продолжаются работы по возможному поднятию затворов водосливной дамбы и при необходимости воду постепенно спустят Киевского водохранилища.

Об этом вечером 26 февраля сообщили в Укргидроэнерго.

— Персонал станции на месте и не допустит внезапного подрыва дамбы. Соответственно, никаких подтоплений Киева не будет. Просим сохранять спокойствие и не подвергаться информационным атакам врага, — говорится в сообщении.

Кроме этого, персонал турбинного цеха Киевской гидроэлектростанции установил сверагрегатную крышку гидроагрегата №9. Это поможет выстоять в борьбе с российским агрессором.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка