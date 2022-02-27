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Факты / Украина

В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Сили тероборони

Министр обороны Алексей Резников сообщил о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).

Уже сейчас все желающие могут приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи в своем районе или регионе, используя собственное оружие.

Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТГ должно быть соответствующим образом оформлено, а также вовлечено в единый план действий. Для создания ДФТГ в вашем поселке, городке, общине, алгоритм такой:

  • инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления подает предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), который действует на вашей территории. Адреса подразделов можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.
  • На основании проявленной инициативы Командующий Сил ТРО принимает решение о создании ДФТГ и назначении командира.
  • Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение об обеспечении ДФТГ теми или иными видами вооружения.

Резников добавил, что сеть ДФТГ будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов. Это огромный вклад в общую победу.

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