В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин

Министр обороны Алексей Резников сообщил о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).
Уже сейчас все желающие могут приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи в своем районе или регионе, используя собственное оружие.
Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТГ должно быть соответствующим образом оформлено, а также вовлечено в единый план действий. Для создания ДФТГ в вашем поселке, городке, общине, алгоритм такой:
- инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления подает предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), который действует на вашей территории. Адреса подразделов можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.
- На основании проявленной инициативы Командующий Сил ТРО принимает решение о создании ДФТГ и назначении командира.
- Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение об обеспечении ДФТГ теми или иными видами вооружения.
Резников добавил, что сеть ДФТГ будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов. Это огромный вклад в общую победу.