В Украине разворачивают сеть добровольческих формирований территориальных общин

Министр обороны Алексей Резников сообщил о развертывании сети добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).

Уже сейчас все желающие могут приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи в своем районе или регионе, используя собственное оружие.

Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, ДФТГ должно быть соответствующим образом оформлено, а также вовлечено в единый план действий. Для создания ДФТГ в вашем поселке, городке, общине, алгоритм такой:

инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления подает предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), который действует на вашей территории. Адреса подразделов можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

На основании проявленной инициативы Командующий Сил ТРО принимает решение о создании ДФТГ и назначении командира.

Это решение одобряет Главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение об обеспечении ДФТГ теми или иными видами вооружения.

Резников добавил, что сеть ДФТГ будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов. Это огромный вклад в общую победу.