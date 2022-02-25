Деньги с єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии — как это сделать

Деньги с єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии.

Перевод средств возможен через Portmone. Перевести можно как всю 1 тыс., так и остаток.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

— В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск. Вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды. Напомним, что украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд Повернись живим. За одни сутки собрали больше, чем за весь год! – заявил министр.

Читайте Patreon удалил аккаунт фонда Повернись живим

Перевести средства можно через карты Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка.

— Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время. Воспользоваться поддержкой можно, если у вас есть зеленый Covid-сертификат в приложении Дія. Поможем украинским военным и защитим страну от врага вместе! – отметил Федоров.