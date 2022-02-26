Гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії. Відомо, що переказ коштів можливий через сервіс Portmone. Перевести можна як усю 1 тис. грн, так і решту.

Для початку потрібно перейти на сайт платіжного сервісу Portmone за посиланням, в якому вже введено реквізити рахунку благодійного фонду на допомогу Збройним Силам України.

Насамперед потрібно зареєструватися на сервісі – вказати свою електронну пошту та пароль для нового облікового запису.

Далі – потрібно ввести потрібну суму, яку ви хочете переказати на допомогу ЗСУ.

Після натискання кнопки Оплатити вас перекине на сторінку, де потрібно ввести дані електронної картки єПідтримка – номер, термін дії та CVV-код. Нагадаємо, що не можна нікому передавати ці дані.

Після цього, на смартфоні в додатку банку, у якого ви отримали картку єПідтримка з’явиться підтвердження платежу – потрібно натиснути кнопку Оплатити.

Після цього на сайті з’явиться сторінка з оповіщенням про успішний платіж.

Нагадаємо, що функція переказу гроші ЗСУ запрацювала ще 25 лютого – про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров. Переказати кошти також можна через картки Монобанку, ПриватБанку або Альфа-Банку.