Білий дім заявив, що США протистоятимуть “ядерним загрозам” Путіна

Спікер Білого дому Джен Псакі заявила, що ядерні загрози президента Росії Володимира Путіна характерні для поведінки агресора, який вигадує неіснуючі загрози, щоб виправдовувати таким чином напад.

Вона наголосила, що США протистоятимуть цьому.

– Це дійсно модель поведінки, яку ми бачили з боку президента Путіна під час цього конфлікту – він створює загрози, яких немає, щоб виправдати подальшу агресію, – пояснила Псакі в інтерв’ю ABC News.

Вона нагадала, що все це вже було, проте для Росії ніколи не було погроз ні з боку НАТО, ні з боку України.

– Це все – характерна поведінка президента Путіна. Ми протистоятимемо цьому, – наголосила спікер.

Крім того, вона зазначила, що Вашингтон продовжить розглядати можливість введення санкцій проти енергетичного сектора РФ, але для їх введення необхідно спочатку забезпечити, щоб вони мали мінімальний ефект для світового ринку енергоносіїв.

Нагадаємо, в неділю Путін наказав перевести “сили стримування” РФ на особливий режим несення бойового чергування.

Він мотивував це нібито агресивними висловлюваннями лідерів країн НАТО на адресу Росії.