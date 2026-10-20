Противник нанёс один ракетный и 47 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 4 911 дронов-камикадзе и осуществил 1 775 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 20 октября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 700-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.