2 млрд крон, военное снаряжение и санкции: Норвегия утвердила помощь Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия утвердила новую помощь Украине, в рамках которой увеличила финансирование, а также приняла решение о поставках военного снаряжения и введении санкций.

– Военные действия России приводят к большим жертвам и страданиям среди гражданского населения, разрушая базовую инфраструктуру, и заставляет людей бежать. Поэтому мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь Украине до двух миллиардов крон и обеспечиваем военное снаряжение разоренной войной стране, – говорится в заявлении.

Сообщается, что правительство также присоединяется к санкциям ЕС, выведет нефтяной фонд из России и закроет воздушное пространство Норвегии для российских рейсов.

В настоящее время Норвегия внесла 250 миллионов норвежских крон на гуманитарную помощь. Теперь же эта сумма будет дополнительно увеличена до 2 млрд норвежских крон. Денежные средства направляются в ООН, систему Красного Креста и на усилия норвежских гуманитарных организаций в Украине и соседних странах, принимающих беженцев.

Также правительство Норвегии пожертвует военное снаряжение, такое, как шлемы и спасательные жилеты, для Украины.

– Это та помощь, которую Украина попросила и которую мы можем быстро оказать. Вместе с ЕС Норвегия сталкивается с Россией с исторически сильными санкциями. Они должны проходить в несколько этапов, и в воскресенье будут новые санкции, которые также коснутся Беларуси, – добавил Йонас Гар Стере.

Он уточнил, что санкции изолируют Россию финансово, ударяя по российскому Центральному банку.

Кроме того часть Российских банков выводят из платежной системы SWIFT.