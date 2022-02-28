2 млрд крон, військове спорядження та санкції: Норвегія затвердила допомогу Україні

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Норвегія затвердила нову допомогу Україні, в рамках якої збільшила фінансування, а також ухвалила рішення про постачання військового спорядження та введення санкцій.

– Військові дії Росії призводять до великих жертв і страждань серед цивільного населення, руйнуючи базову інфраструктуру, і змушуючи людей тікати. Тому ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу Україні до двох мільярдів крон та забезпечуємо військове спорядження розореній війною країні, – йдеться у заяві.

Повідомляється, що уряд також приєднується до санкцій ЄС, виведе нафтовий фонд із Росії та закриє повітряний простір Норвегії для російських рейсів.

Наразі Норвегія внесла 250 мільйонів норвезьких крон на гуманітарну допомогу. Тепер ця сума буде додатково збільшена до 2 млрд норвезьких крон. Кошти спрямовуються в ООН, систему Червоного Хреста та на зусилля норвезьких гуманітарних організацій в Україні та сусідніх країнах, які приймають біженців.

Також уряд Норвегії пожертвує військовим спорядженням, таким, як шоломи та рятувальні жилети, для України.

– Це та допомога, яку Україна попросила і яку ми можемо швидко надати. Разом із ЄС Норвегія стикається з Росією із історично сильними санкціями. Вони мають проходити в кілька етапів, і в неділю будуть нові санкції, які також стосуватимуться Білорусі, – додав Йонас Гар Стере.

Він уточнив, що санкції ізолюють Росію фінансово, вдаряючи по російському Центральному банку.

Крім того, частину Російських банків виводять з платіжної системи SWIFT.