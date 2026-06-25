Взрывы в Крыму гремели в течение ночи: под ударом были ТЭС, возникли перебои со светом
- В ночь на 25 июня в Крыму прогремела серия взрывов.
- Сообщают о перебоях со светом и локальных блэкаутах.
В ночь на 25 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, вызвавших пожары и масштабные перебои со светом в ряде городов.
Об этом сообщают OSINT-ресурсы, мониторинговые каналы и местные паблики.
Взрывы в Крыму 25 июня: что известно
По сообщениям мониторинговых ресурсов, этой ночью взрывы раздавались сразу в нескольких районах оккупированного Крыма.
Полеты беспилотников и работу противовоздушной обороны фиксировали в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, а также в Первомайском, Красноперекопском и Симферопольском районах.
По данным пабликов, под удар попали Балаклавская ТЭС и Таврическая ТЭС.
На этом фоне местные жители начали сообщать о перебоях с электроснабжением.
В частности, по информации мониторинговых каналов, в Ялте временно фиксировался масштабный блэкаут.
Также сообщалось о взрывах в районе военного аэродрома Кача.
Отдельно канал Крымский ветер утверждает, что мобильные группы оккупационных сил якобы пытались сбивать беспилотники непосредственно над жилой застройкой.
Местные паблики также публиковали кадры пожаров и сообщения о работе российской ПВО.
Официального подтверждения причин всех взрывов и окончательных последствий по состоянию на момент публикации нет.
Накануне Служба безопасности Украины сообщила о проведении новой спецоперации во временно оккупированном Крыму.
По предварительным данным, удары были нанесены по российским средствам противовоздушной обороны в районе Керченского пролива, а также по военным аэродромам Саки и Гвардейское.
Кроме этого, вблизи Керчи, по данным СБУ, удалось поразить две единицы вооружения из состава комплекса С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь-С1.
Также сообщалось об ударах по инфраструктуре военного аэродрома Гвардейское.