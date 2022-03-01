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Факты / Украина

Маски сброшены: в ОПУ назвали цель ракетных обстрелов Россией украинских городов

Юлия Соколова редактор ленты
Михайло Подоляк

Россия санкционировала ракетные обстрелы городов Украины, поскольку стремится посеять панику, спровоцировать жертвы среди мирного населения и разрушить инфраструктуру.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ понятна – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры, — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина достойно сражается и противостоит агрессору.

Как известно, во вторник, 1 марта, российские оккупационные войска продолжили ракетные обстрелы Харькова. Сегодня вражеские силы нанесли удар по центральной площади Свободы. Из-за этого было разрушено здание Харьковской ОГА.

В результате обстрела Харькова пострадали шесть человек, из них один ребенок. Число погибших уточняется.

А в городе Васильков (Киевская область) во время ракетного обстрела погибли два человека, есть пострадавшие.

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, ракетные обстрелы мирных городов нашего государства являются военным преступлением, исполнителей и организаторов ждет трибунал.

Источник: Михаил Подоляк

Фото: Офис президента

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