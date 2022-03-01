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Факты / Украина

Ракетные обстрелы городов Украины – военное преступление, причастных ждет трибунал – Резников

Юлия Соколова редактор ленты
Олексій Резніков

Ракетные обстрелы мирных городов Украины, которые осуществляются российскими оккупантами, являются военным преступлением. Исполнителей и организаторов ждет трибунал.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что наше государство уже 122 часа сопротивляется российскому агрессору. По словам Резникова, на пятые сутки интервенции у оккупантов наблюдается агония.

– Варварские обстрелы ракетами и РСЗО (реактивными системами залпового огня — Ред.) мирных городов – это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы. Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены остаток своего существования носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал, — подчеркнул Резников.

Министр отметил, что было бы справедливо, если бы специальный международный трибунал был создан в Харькове, который сейчас страдает от жестоких ракетных обстрелов войск РФ. Резников напомнил, что именно в этом украинском городе в 1943 году состоялся первый процесс над нацистами, судимыми за военные преступления.

– Теперь “Харьковский трибунал” должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его “превзошли”, — добавил Резников.

Министр отметил стойкость украинских воинов, благодаря которым враг не может прорвать оборону на востоке Украины, и это его деморализует.

Резников добавил, что благодаря героизму украинских защитников и защитниц враг терпит сокрушительные потери и на других фронтах, в том числе на экономическом из-за обвала российской валюты.

– Есть первый запрет на экспорт российской нефти. К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ІТ-сообщество. Увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте, – отметил глава Минобороны.

Как известно, в понедельник, 28 февраля, враг обстреливал жилые кварталы Харькова из реактивных систем залпового огня Град. Больше всего пострадали районы Алексеевки, Салтовки и Павлополя. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 человек, десятки ранены.

В то же время в городе Васильков (Киевская область) во время ракетных обстрелов погибли два человека, есть пострадавшие.

Источник: Алексей Резников

Фото: Минобороны

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