28 февраля и 1 марта были очень горячими для Харькова. Враг постоянно обстреливал разные районы города.

По данным ГСЧС, спасатели 44 раза выезжали по сигналу Тревога, 25 – на ликвидацию пожаров и возгораний, 10 – для оказания помощи населению.

Кроме того, они обезвредили 69 взрывоопасных предметов.

Среди пожаров 24 были вызваны вражескими обстрелами.

Последствия обстрелов в Харькове и области:

ул. Гуревича, горел автомобиль;

ул. Батумская, горел гараж и автомобиль, в результате обстрела пострадал мужчина;

ул. Кольцевая, горели пять автомобилей, в результате артобстрела пострадали два человека и один погиб;

ул. Тракторостроителей, горели 15 гаражей и пять автомобилей;

ул. Светлая, горели гараж и автомобиль;

пр. 23 августа, горели семь автомобилей;

ул. Балакирева, горели два автомобиля;

ул. Бучмы, горел гараж;

с. Рогань, горел жилой дом, в результате артобстрела пострадал один человек и еще один погиб;

ул. 23 августа, горел гараж;

ул. Осинова, горел жилой дом;

ул. Кольцевая, в результате артобстрела пострадали восемь человек и 35 человек были эвакуированы;

с. Рогань, горел жилой дом;

ул. Кыргызская, в результате попадания снаряда горела электроподстанция мощностью 110/6 кВт и три тонны трансформаторной смазки;

ул. Танкопия, горели 10 гаражей;

ул. Морозова, горело складское помещение;

ул. Енакиевская, горел газопровод на подаче в жилой дом;

ул. Немышлянская, горелое складское здание;

просп. Тракторостроителей, горел гараж;

г. Дергачи, горел жилой дом;

ул. Верхнегиевская, в результате попадания снаряда горели четыре автомобиля, пострадали 15 авто. Повреждена газовая магистраль к дому и окна ОШ №108.

Жертвы, пожары и разрушения: последствия обстрелов Харькова и области / 3 фотографии

Кроме того, вражеские силы нанесли удар по центральной площади Свободы, из-за этого пострадало здание Харьковской ОГА. Пожар там ликвидирован.

— В результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали шесть человек, из них один ребенок. Число погибших уточняется, — пишут в ГСЧС.

Жертвы, пожары и разрушения: последствия обстрелов Харькова и области / 4 фотографии

– Враг коварно начал обстрел центра города и жилых массивов из систем Град, а также крылатых ракет. Попал в площадь перед облгосадминистрацией. Сейчас подсчитываем количество жертв, – добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, украинская армия продолжает удерживать оборону. Оккупантам не удалось взять город.