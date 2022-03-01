Росія санкціонувала ракетні обстріли міст України, оскільки прагне посіяти паніку, спричинити жертви серед мирного населення та зруйнувати інфраструктуру.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури, – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що Україна гідно б’ється і протистоїть агресору.

Як відомо, у вівторок, 1 березня, російські окупаційні війська продовжили ракетні обстріли Харкова. Сьогодні ворожі сили завдали удару по центральній площі Свободи. Через це руйнувань зазнала будівля Харківської ОДА.

Унаслідок обстрілу Харкова постраждали шестеро людей, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюється.

А в місті Васильків (Київська область) під час ракетного обстрілу загинули двоє людей, є постраждалі.

Як наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, ракетні обстріли мирних міст нашої держави є військовим злочином, на виконавців та організаторів чекає трибунал.

Джерело: Михайло Подоляк