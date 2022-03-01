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Факти / Україна

Маски скинуто: в ОПУ назвали мету ракетних обстрілів Росією українських міст

Юлія Соколова редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Росія санкціонувала ракетні обстріли міст України, оскільки прагне посіяти паніку, спричинити жертви серед мирного населення та зруйнувати інфраструктуру.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури, – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що Україна гідно б’ється і протистоїть агресору.

Як відомо, у вівторок, 1 березня, російські окупаційні війська продовжили ракетні обстріли Харкова. Сьогодні ворожі сили завдали удару по центральній площі Свободи. Через це руйнувань зазнала будівля Харківської ОДА.

Унаслідок обстрілу Харкова постраждали шестеро людей, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюється.

А в місті Васильків (Київська область) під час ракетного обстрілу загинули двоє людей, є постраждалі.

Як наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, ракетні обстріли мирних міст нашої держави є військовим злочином, на виконавців та організаторів чекає трибунал.

Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Офіс президента

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