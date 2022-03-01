Президент РФ Владимир Путин своим решением напасть на Украину навесил на каждого россиянина клеймо варвара, независимо от того – плохой он или хороший. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

– Россиянин = варвар. Это клеймо, которое Путин своими военными преступлениями и актами государственного терроризма повесил на каждого из 144 млн жителей России. На плохого, на хорошего, на никакого – на каждого. После варварских нападений на наши города и убийства 16 украинских детей мы имеем право так говорить, – написал дипломат на своей странице в соцсети.

Кулеба призвал все государства и международные организации очистить мир от Путина, искоренив влияние российской системы на политику, дипломатию, бизнес, спорт, культуру, науку и другие сферы.

План Владимира Путина провалился. Россия терпит потери в Украине.

По состоянию на 1 марта ВСУ уничтожили ориентировочно 5 710 российских военных, 29 самолетов, столько же вертолетов, почти 200 танков, 846 ББМ, 77 артсистем, семь средств ПВО, 24 единицы РСЗО, три беспилотника, 305 единиц автомобильной техники и два катера.