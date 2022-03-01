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Факти / Україна

Путін навісив на всі 144 млн росіян тавро варварів та вбивць – Кулеба

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кулеба в ООН

Президент РФ Володимир Путін своїм рішенням напасти на Україну навісив на кожного росіянина тавро варвара, незалежно від того – поганий він чи хороший. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– Росіянин = варвар. Це тавро, яке Путін своїми воєнними злочинами і актами державного тероризму повісив на кожного з 144 млн жителів Росії. На поганого, на гарного, на ніякого – на кожного. Після варварських нападів на наші міста та вбивства 16 українських дітей ми маємо право так говорити, – написав дипломат на своїй сторінці у соцмережі.

Кулеба закликав усі держави та міжнародні організації очистити світ від Путіна, викорінивши вплив російської системи в політиці, дипломатії, бізнесі, спорті, культурі, науці та інших сферах.

План Володимира Путіна провалився. Росія зазнає втрат в Україні.

Станом на 1 березня ЗСУ знищили орієнтовно 5 710 російських військових, 29 літаків, стільки ж гелікоптерів, майже 200 танків, 846 ББМ, 77 артсистем, сім засобів ППО, 24 одиниці РСЗВ, три безпілотники, 305 одиниць автомобільної техніки, 60 цистерн з пальним та два катери.

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Фото: МЗС

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