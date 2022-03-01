Около 17.00 1 марта в Киеве путинские войска нанесли авиаудар по телевышке на Дорогожичах. Никто из сотрудников телебашни не пострадал, однако есть информация о находившихся поблизости погибших киевлянах.

Глава Офиса президента Андрей Ермак жестко прокомментировал бомбардировку телебашни.

– Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео взрыва на Дорогожичах: российский агрессор целился прямо в телевышку.

По оперативной информации ГСЧС, в результате авиаудара по телевышке на Дорогожичах погибли пятеро мирных киевлян, еще пятеро получили тяжелые ранения.

По состоянию на 18:00, после непродолжительного по времени отключения, цифровое вещание уже восстановили следующие украинские каналы: UA Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер и Украина24.

Телебашня на Дорогожичах в Киеве является самым высоким сооружением в Украине. Вблизи нее расположены исключительно жилые дома, а также Мемориальный комплекс Бабий Яр, посвященный памяти жертв Холокоста во время Второй мировой войны.