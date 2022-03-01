Близько 17.00 1 березня у Києві путінські війська нанесли авіаудар по телевежі на Дорогожичах. Ніхто зі співробітників телевежі не постраждав, однак є інформація про загиблих киян, які перебували поблизу.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео вибуху на Дорогожичах: російський агресор цілився прямо у телевежу.

За оперативною інформацією ДСНС, внаслідок авіаудару по телевежі на Дорогожичах загинуло п’ятеро мирних киян, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення.

Станом на 18.00, після нетривалого за часом відключення, цифрове мовлення вже відновили такі українські канали: UA Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Интер та Україна24.

Телевежа на Дорогожичах у Києві є найвищою спорудою в Україні. Поблизу неї розташовані виключно житлові будинки, а також – Меморіальний комплекс Бабин Яр, присвячений пам’яті жертв Голокосту під час Другої світової війни.